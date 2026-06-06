Lazio e Milan, la fierezza e lo sgomento

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Lazialità e milanismo. Sono le parole chiave di due vicende simili nel risultato, decisamente diverse nello svolgimento. Da un lato c’è un presidente sin troppo presente, caratterizzante. Seppure in modo percepito come distorto. Un club che a detta dei tifosi persegue con ostinazione l’allontanamento dai valori e dalla storia della Lazio. Dall’altro c’è un vu
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