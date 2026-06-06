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Lazio e Milan, la fierezza e lo sgomento

Due vicende simili nel risultato, diverse nello svolgimento. Da un lato un presidente sin troppo presente, caratterizzante. Dall’altro un vuoto di potere
Massimiliano Gallo
1 min
TagsLazioMilanPremium

Lazialità e milanismo. Sono le parole chiave di due vicende simili nel risultato, decisamente diverse nello svolgimento. Da un lato c’è un presidente sin troppo presente, caratterizzante. Seppure in modo percepito come distorto. Un club che a detta dei tifosi persegue con ostinazione l’allontanamento dai valori e dalla storia della Lazio. Dall’altro c’è un vu

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