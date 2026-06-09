Dimesso il tifoso juventino ferito prima del derby: "Non ho ricordi dell'accaduto"

Se l'è vista brutta, ma sta tutto sommato bene Marco Basoccu, il tifoso della Juventus rimasto seriamente ferito alla testa durante gli scontri che hanno preceduto il derby della Mole in casa del Torino nell'ultima giornata della Serie A 2026/2027. "Sono felice di essere uscito finalmente, ho un leggero mal di testa, ma per il resto tutto ok", le prime parole all'uscita dall'ospedale insieme ai genitori.

"Non ho memoria dell'accaduto"

Operato per un grave trauma cranico, Basoccu dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento alla testa fra tre settimane, ma viste le buone condizioni i medici hanno optato per le dimissioni dalle Molinette di Torino. Chi sperava che a questo punto il tifoso potesse chiarire cosa lo abbia ridotto in fin di vita, resterà con il dubbio, perché l'interessato conferma ai cronisti quanto già raccontato alle forze dell'ordine: "Devo parlare con le persone che erano con me, non le ho ancora sentite. Non ho una memoria ben chiara di quello che è successo".

"Non so se tornerò allo stadio"

Le indagini sugli eventi della sera del 26 maggio sono tutt'ora in corso, al vaglio degli inquirenti l'ipotesi di un sasso o di una bottiglia, ma anche di uno dei lacrimogeni utilizzati per disperdere le frange di tifosi che si stavano scontrando. Di certo è un'esperienza che ha segnato Basoccu, che alla domanda se tornerà allo stadio risponde con sincerità: "In questo momento non lo so, ci devo pensare".