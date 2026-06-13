Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 13 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie A, con il giornale in edicola il calendario plastificato

Serie A, con il giornale in edicola il calendario plastificato

Un appuntamento da non perdere solo oggi, sabato 13 giugno
1 min
Un appuntamento da non perdere in edicola: oggi, sabato 13 giugno, con il Corriere dello Sport - Stadio c'è il calendario plastificato della Serie A 2026-2027. Per tutti gli amanti del calcio, per chi calcola lo scorrere del tempo in stagioni, per chi organizza matrimoni, feste, vacanze e trasferte in base alle partite della propria squadra del cuore, non c'è niente di meglio: tutte le gare del campionato lì, davanti agli occhi. Un poster da conservare per tutta la stagione, con il programma completo del campionato raccolto in un unico pratico formato. Non perdere l'appuntamento: il poster del calendario di Serie A ti aspetta in edicola solo oggi, sabato 13 giugno, con il Corriere dello Sport-Stadio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS