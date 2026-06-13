Serie A, con il giornale in edicola il calendario plastificato
Un appuntamento da non perdere solo oggi, sabato 13 giugno
Un appuntamento da non perdere in edicola: oggi, sabato 13 giugno, con il Corriere dello Sport - Stadio c'è il calendario plastificato della Serie A 2026-2027. Per tutti gli amanti del calcio, per chi calcola lo scorrere del tempo in stagioni, per chi organizza matrimoni, feste, vacanze e trasferte in base alle partite della propria squadra del cuore, non c'è niente di meglio: tutte le gare del campionato lì, davanti agli occhi. Un poster da conservare per tutta la stagione, con il programma completo del campionato raccolto in un unico pratico formato. Non perdere l'appuntamento: il poster del calendario di Serie A ti aspetta in edicola solo oggi, sabato 13 giugno, con il Corriere dello Sport-Stadio.
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