Atalanta, terapie per Zapata

BERGAMO - L'Atalanta ha proseguito la marcia d'avvicinamento all'importante sfida di Roma con la Lazio, in programma sabato alle ore 15.00, con un allenamento pomeridiano al centro Bortolotti di Zingonia. Gian Piero Gasperini ha dovuto fare a meno dell'infortunato Zapata, che ha svolto terapie dopo la lesione muscolare alla coscia che lo terrà fuori per tre settimane. La nota positiva è il rientro di Ibanez dalla Nazionale, con il difensore che ha svolto tutta la seduta con il gruppo: esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle finali, questo il menù dell'allenamento odierno. Domani, venerdì, i nerazzurri sosterranno la rifinitura a porte chiuse prima della partenza per Roma.

Si ferma Zapata: out 3 settimane