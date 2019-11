Atalanta, Marino: "Ferrari da espulsione, Irrati andava aiutato"

GENOVA - In casa Atalanta c'è delusione sia per il risultato, dopo lo 0-0 con la Sampdoria, sia per l'arbitraggio di Irrati, reo di non aver espulso Ferrari dopo il fallo su Barrow. Ai microfoni di Sky si è presentato Umberto Marino, dg dell'Atalanta: "Il fallo di Ferrari era da espulsione. Fallo da ultimo uomo con il nostro attaccante lanciato in porta, non c'era nessun dubbio. Siam venuti a genova provando a fare la partita, il possesso palla è stato nostro, ma questi sono episodi che si accumulano e pesano nella logica della stagione. Dispiace perchè l'Atalanta scende in campo sempre per far punti, ma così è difficile. L'arbitro doveva essere aiutato dal VAR o dagli assistenti. Irrati miglior arbitro del campionato? Assolutamente, tanto di cappello, ma ha sbagliato. Non c'è da discutere, è un errore palese ed evidente. Atalanta a corto di fiato? Non son d'accordo. Gasperini? Non parlerà" ha concluso Marino.

SAMPDORIA-ATALANTA 0-0: LA CRONACA