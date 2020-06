Atalanta, Tameze: "Possiamo vincere qualcosa. Guardate la Serie A"

BERGAMO - "Questa è la stagione dell'Atalanta, possiamo vincere qualcosa". Adrien Tameze si è pronunciato in questi termini durante una videointervista col suo insegnante di italiano in occasione dell'open day digitale della Scuola Imiberg, educational partner nerazzurro. "Auguro buone vacanze agli studenti, lo sono anche io perché studio la vostra lingua da tre mesi visto che adesso lavoro in Italia - ha affermato il centrocampista franco-camerunense, arrivato a gennaio in prestito dal Nizza -. Paese e città mi piacciono, anche se non ho molto tempo di andare in giro. Non fate troppe feste e guardate il calcio, è importante".

Tameze, due presenze nei finali di partita contro Lecce e Fiorentina tra febbraio e marzo prima del lockdown, si dice lieto di riprendere: "Durante la quarantena ci siamo preparati a casa via skype, adesso sono felice di finire il campionato".