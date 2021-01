Clamoroso De Roon, che presa in giro a Ibra dopo il caso Zapata!

BERGAMO - "Non potete chiudere una partita senza rigori. Volete il tredicesimo?", aveva punto Duvan Zapata, solleticando l'orgoglio di Zlatan Ibrahimovic: "Ma di che parli, ho fatto più gol io che tu partite nella tua carriera". A distanza di 48 ore continua a tenere banco la querelle tra i due bomber e a placare gli animi non ci ha pensato neppure il rotondo 3-0 strappato dall'Atalanta al Meazza contro il Milan. In difesa del suo compagno di squadra è sceso "in campo" Marten de Roon che, sul proprio account Twitter, ha pubblicato un video di scherno nei confronti del fuoriclasse svedese.