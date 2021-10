Atalanta, stop di 2 mesi per Pessina: lesione di secondo grado

BERGAMO - Gian Piero Gasperini perde Matteo Pessina per due mesi. E' quanto evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto il centrocampista dopo il problema riscontrato contro il Milan: l'esito ha confermato una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. Per i tempi di un pieno recupero sono stimate circa 8 settimane. Il centrocampista èstato costretto ad uscire in barella al 25' del primo tempo conro il Milan. Il nerazzurro, costretto a rinunciare anche alla convocazione di Roberto Mancini per la Uefa Nations League , inizierà presto le terapie del caso. Il suo stop per Gasperini, si aggiunge a quello di Gosens, infortunatosi nella gara di Champions League contro lo Young Boys.