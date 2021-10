Atalanta, Gasperini: "Lazio in crescita. Arbitri? Manca chiarezza"

BERGAMO - "La mia espulsione? Cìè un problema più serio di questo. Fatico a capire i falli di mano, i contrasti, il Var in questo calcio. Eppure sono da tanti anni nel calcio. E come non lo capisco io non lo comprendono i giocatori e il pubblico". Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato così durante la conferenza stampa in vista della gara con la Lazio: "Accadono imprevisti in troppe gare, ma soprattutto manca chiarezza. Se mi sfugge una parola in tribuna non ne ho conseguenze: ci dicono che basta stare zitti, ma secondo me è giusto tirare fuori il problema. Si può anche far finta di nulla, ma non risolvi niente. Forse è il momento di farlo e non riguarda solo l'Atalanta, va a discapito di tutto il calcio. Il Var ha un peso e ci devono dire quando interviene e quando no, ci può essere più equilibrio in questo modo. Per me l'espulsione è pesantissima".