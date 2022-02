Atalanta, subito a lavoro verso la Fiorentina: Muriel a parte

BERGAMO - L'Atalanta si è concessa solo poche ore di riposo prima di tornare sul campo di allenamento per preparare la sfida di domenica all'ora di pranzo con la Fiorentina. Gian Piero Gasperini ha suddviso il gruppo a sua disposizione in due: seduta di scarico per i giocatori più impegnati nella rimonta di giovedì in Europa League contro l'Olympiakos, palestra e lavoro sul campo per tutti gli altri. A parte si sono allenati gli indisponibili Zapata, Miranchuk e Palomino, cui nella serata di coppa si è aggiunto anche Muriel. Difficile che qualcuno di loro recuperi per la gara del Franchi, ma lo staff medico nerazzurro contrinuerà a tenere sotto osservazione le loro condizioni, a partire dalla giornata di sabato quando è stata fissata la seduta di rifinitura.