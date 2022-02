Atalanta, quattro assenti per Gasperini contro l'Olympiakos

BERGAMO - Dopo il giorno di riposo seguito alla sfida in casa della Fiorentina, Gian Piero Gasperini ha riportato la sua Atalanta sui campi di allenamento di Zingonia per preparare la sfida di giovedì in casa dell'Olympiakos. La Dea dovrà difendere il 2-1 maturato al Gewiss Stadium la scorsa settimana per garantirsi il passaggio agli ottavi di finale di Europa League, ma dovrà farlo senza Zapata, Muriel, Palomino e Miranchuk. I quattro, infatti, hanno svolto un lavoro differenziato rispetto al resto dei compagni, dunque è difficile pensare ad un loro recupero in extremis entro quarantotto ore. In ogni caso, nella seduta di rifinitura prevista per mercoledì, le loro condizioni saranno valutate dallo staff medico nerazzurro a cui spetterà il verdetto.