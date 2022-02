Olympiacos-Atalanta, la dedica di Malinovskyi: "No alla guerra in Ucraina"

IL PIREO (Grecia) - Malinovskyi, autore di due capolavori in soli tre minuti, è stato il grande protagonista di Olympiacos-Atalanta, match valido per i play-off di Europa League e vinto 3-0 dalla Dea (che si era imposta 2-1 anche all'andata). Dopo aver segnato il gol del 2-0, l'ex Shakhtar ha mostrato alle telecamere una maglietta con la scritta "No war in Ukraine" ("No alla guerra in Ucraina" in italiano). Un messaggio di pace per il suo Paese, invaso nella notte dalla Russia, che potrebbe però (teoricamente) costargli delle sanzioni da parte dell'Uefa, qualora venisse considerato di contenuto politico. Malinovskyi ha poi trovato la prima storica doppietta in maglia nerazzurra segnando anche la rete del definitivo 3-0 contro la formazione ellenica degli ex Serie A Manolas e Papasthatopoulos.