Atalanta, Gasperini: "Malinovskyi? Se la sentiva di giocare"

PIREO - L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto a Sky dopo la vittoria sull'Olympiacos: "E' un buon risultato, ci dà la la qualificazione in una competizione in cui vogliamo fare bene. Giocare in Europa è sempre bello abbiamo fatto una buona prestazione ottenenendo un risultato importante, gli ottavi di Europa League - ha dichiarato - Anche in campionato ci siamo trovati sempre molto bene, l'ultimo mese è stato particolare ma siamo lì e continueremo a giocare le nostre gare nel rispetto di tutti, cercando di portare le nostre prestazioni per fare le cose migliori possibiliì. In campionato non abbiamo avuto stop, in certe prestazioni siamo calati perchè abbiamo avuto defezioni in attacco che hanno pesato. Non ne abbiamo mai fatto un alibi, ci sono successe cose difficili da rimediare. Cerchiamo di recuperare. Se no giocheremo le nostre gare a testa alta. Malinovskyi? Gli ho chiesto se si sentisse di giocare. Sono contento per lui e per la doppietta. Il calcio a volte non risolve i problemi, ma può contribuire a rendere più vicini tutti. Stasera è andata bene e non abbiamo perso nessuno. Siamo abbastanza per fare buone prestazioni come stasera".