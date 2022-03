Atalanta, Marino: "Il Gewiss deve tornare a essere la nostra forza"

BERGAMO - Il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino, ha commentato così la gara con la Sampdoria: "Tutta la squadra ha giocato bene. I ragazzi hanno grande determinazione e volontà. Questo è un gruppo unito che vuole raggiungere l'obiettivo e restare agganciato al treno per l'Europa - ha dichiarato a Dazn- Il Gewiss Stadium deve tornare a essere il nostro punto di forza, ci è un po' mancata la forza del nostro stadio, il rendimento in casa è un po' calato, ma penso anche un po' anche per episodi e sfortuna. Ma il nostro spirito, lo spirito dell'Atalanta, della Dea, quello che Gasperini vuole ogni partita non è mai mancato. Malinovskyi? Di certo il mister non era contento dei questo cambio, di sicuro è cambiato qualcosa perché ha quel sinistro, segna fuori area, secondo solo a Messi. Ma ha giocato Pasalic che è una volontà unica, ha giocato ovunque. Tra un po' lo proviamo anche in porta... Miranchuk? il suo gol è significato, è il simbolo di stasera, ma è inutile commentarlo. Aleksej è un ragazzo molto sensibile, timido e sta vivendo con enorme particolarità questo momento", ha concluso.