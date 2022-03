Atalanta, primo allenamento verso la Roma: Malinovskyi a parte

BERGAMO - Inizia l'avvicinamento dell'Atalanta alla sfida di sabato alle 18 all'Olimpico contro la Roma: Gian Piero Gasperini è tornato nella giornata di mercoledì a lavorare sui campi di Zingonia dopo il giorno di riposo concesso ai suoi all'indomani del poker rifilato alla Sampdoria. Il tecnico nerazzurro ha dovuto fare a meno di Rulsan Malinovskyi, fermatosi nel riscaldamento della sfida coi blucerchiati per un problema muscolare. Il trequartista ucraino ha svolto una seduta differenziata rispetto al resto del gruppo, dunque andà valutata l'ipotesi di una sua assenza nella gara coi giallorossi, anche se lo staff medico atalantino proverà a rimetterlo in sesto in tempo per essere di aiuto ai compagni sabato sera.