Malinovskyi, iniziativa per l'Ucraina: maglie dell'Atalanta all'asta

BERGAMO - Quindici calciatori dell'Atalanta hanno messo all'asta le loro magliette autografate per l'ennesima raccolta fondi pro Ucraina. L'iniziativa è di Roksana Malinovska, moglie di Ruslan Malinovskyi, già operativa con altre iniziative come la vendita di bandiere nel suo negozio "Atelier Mali" e la colletta alimentare e di medicinali. Le offerte, fino al 13 marzo, possono essere rilanciate sul canale Ebay di "Chei de la coriera" ('Quelli della corriera', in bergamasco). Finora sono 15 le maglie interessate: oltre alla 18 di Malinovskyi, la 88 di Pasalic, la 19 di Djimsiti, la 10 di Boga, la 28 di Demiral, la 14 di de Roon, la 9 di Muriel, la 59 di Miranchuk, la 91 di Zapata, la 1 di Musso, la 11 di Freuler, la 32 di Pessina, la 3 di Maehle, la 33 di Hateboer e la 77 di Zappacosta.