Atalanta, mirino sull'Europa League: Miranchuk si allena a parte

BERGAMO - Messo alle spalle il pareggio con il Genoa, l'Atalanta ha iniziato il suo percorso di avvicinamento alla sfida di giovedì in casa del Bayer Leverkusen valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. Gian Piero Gasperini ha riportato in campo i suoi sin dal lunedì, facendo i conti con le assenze di Cittadini e Miranchuk. Le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni per capire se potranno partire con i compagni, ma intanto lo staff tecnico nerazzurro ha preferito far svolgere ai due lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. Martedì pomeriggio, data per cui è fissato il prossimo allenamento, il tecnico della Dea avrà modo di avere un quadro più chiaro della situazione, decidendo a due gioni dalla partita se sarà il caso di rischiare o meno.