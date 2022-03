Atalanta, De Roon elogia Gasperini: "Fa la differenza"

BERGAMO - "Gasperini? La sua mentalità fa la differenza, conosce solo la vittoria. Non esiste il 90-95%, ma solo il 100% sia in gara sia in allenamento. Lui ha fatto la differenza con tanti giocatori, che grazie a lui sono migliorati oppure hanno avuto la possibilità di andare altrove. Gioca sempre in maniera offensiva e lo ringrazio: mi ha fatto crescere". Sugli obiettivi stagionali: "Vogliamo fare il massimo. Speriamo il massimo sia la Champions, che è la cosa più bella che c'è. Siamo ancora dentro al campionato e nelle coppe. Vogliamo fare il massimo. Ritiro? Non sono più un ragazzino. A fine mese saranno 31 anni, ma qui sto benissimo: sto crescendo e spero di poter chiudere la carriera a Bergamo. Secondo me, non ci saranno problemi". Sono le parole di Marten De Roon, protagonista di "1 vs 1" il format firmato DAZN che racconta i grandi giocatori della Serie A per scoprire le loro storie e aneddoti.