Gasperini: "Atalanta lontana dal pensare di vincere l'Europa League"

BERGAMO - "Siamo distanti dal pensare di poter vincere l' Europa League" . Gian Piero Gasperini, allenatore dell' Atalanta , dalla BayArena di Leverkusen cerca di decifrare l'ottavo di finale di ritorno di giovedì sera: "Ci penseremo dopo aver superato il turno, cosa tutt'altro che facile - spiega Gasperini -. All'andata è stata una sfida molto bella, potevamo segnare il quarto con Muriel e alla fine invece abbiamo vinto col minimo scarto: l'Europa è così, però restiamo comunque con un vantaggio da gestire". Sui singoli l'allenatore nerazzurro è netto: " Malinovskyi sta facendo una stagione notevole, se sta bene è determinante nonostante il momento emotivamente difficile per la guerra in Ucraina. Se gioca pulito, col tiro che ha, è importante, anche se adattato da punta larga". Infine, sui saliscendi in campionato: "Ne ho spiegato i motivi, è equilibrato. Ma a me sembra che siamo comunque in una posizione di prestigio".

"Zapata sta recuperando bene"

"Malinovskyi ha fatto una stagione importante lo scorso anno, mentre quella attuale è un po' più travagliata, forse a causa di alcuni infortuni all'inizio. Quando è in condizione, però, diventa determinante. Ci rendiamo conto del momento emotivo che sta attraversando, ma quando riesce a ripulire il suo gioco, con il tiro che ha, diventa decisivo. È un giocatore che abbiamo adattato in quel ruolo, spesso con risultati eccellenti. Ci auguriamo che in questo finale sia al meglio, abbiamo bisogno di lui". Afferma Gasperini che poi prosegue: "Zapata? Sta recuperando bene, ci auguriamo che il suo rientro sia vicino. Vedremo ad aprile, speriamo sia fattibile. Per ora si sta allenando bene individualmente e in palestra, poi dovremo valutarlo in situazioni di gioco. Nell'ultimo mese e mezzo di stagione, quindi da aprile in avanti, speriamo di averlo a disposizione. Ilicic è sempre stato vicino alla squadra, viene tutti i giorni. La foto che è girata è dovuta al fatto che ai media l’accesso p consentito solo durante le settimane di Coppa, ma lui è sempre venuto a Zingonia. Non so dire quanto sia utile superare il turno. Per me lo è di certo, l'ho detto tante volte: puntiamo a giocare sempre al massimo. Non so quali ripercussioni ci possono essere, ma di certo i vantaggi sono molto superiori agli svantaggi che puoi avere. Speriamo fortemente di passare il turno, soprattutto perché quando non lo superi arriva il tempo degli alibi. Dualismo Sportiello-Berisha? Questo è un fatto che avete inventato voi nei giorni passati, per avere fatto giocare Sportiello una partita. Lo pensate voi, riguarda la vostra sfera".