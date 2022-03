Atalanta, parla solo Demiral: "Felici per questa vittoria"

BOLOGNA - Nonostante la vittoria sul campo del Bologna, in casa Atalanta non c'è stata molta voglia di parlare. Almeno non davanti alle telecamere. Né il tecnico Gasperini né altri rappresentati della società nerazzurra, infatti, hanno presenziato in zona mista o nella sala stampa del Dall'Ara. Il solo Merih Demiral, intercettato a bordo campo dopo il triplice fischio da Dazn, ha rilasciato alcune parole: "Era molto importante vincere oggi - ha spiegato - sono molto felice per la vittoria e anche per Cissé, che meritava la gioia del gol. Sono sicuro che nelle prossime partite faremo ancora meglio. In questo finale di stagione ci stiamo allenando bene e i risultati si stanno vedendo, sia in Europa League che in Serie A".