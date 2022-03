Atalanta: saldo positivo!

BERGAMO - L'Atalanta è divenuta ormai una big del calcio italiano vista la costante partecipazione alle coppe europee e l'ottimo andamento nel campionato di serie A. Numeri importanti non solo in campo, ma anche a livello di bilancio. I bergamaschi hanno chiuso con un saldo positivo anche il 2021, con le cifre che ancora non si conoscono ma che saranno condivise dagli azionisti nel prossimo Consiglio di Amministrazione, ma è già certo, che il sodalizio nerazzurro per il sesto anno di fila potrà vantare un importante utile nei conti. In bilancio nel 2019 i bergamaschi fecero registrare 26,5 milioni di utili che sono raddoppiati nel 2020 raggiungendo 51,7 milioni. A risultati così importanti nei bilanci si somma in questo inizio di 2022, l'ingresso in società dell'amercano Pagliuca, non come uomo della provvidenza in grado di salvare la baracca, ma nella veste di partner per migliorare ancora e vincere. Insomma, la gestione societaria della Dea resta attualmente la migliore della Serie A.