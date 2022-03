BERGAMO - Seduta mattutina di allenamento per l'Atalanta, penultima seduta settimanale per i nerazzurri al Centro Bortolotti di Zingonia per il penultimo allenamento di questa settimana. A disposizione di mister Gasperini Cisse, Cittadini, Malinovskyi, Miranchuk, Palomino, Pezzella, Rossi, Sportiello e Zappacosta, con il gruppo completato da alcuni ragazzi del settore giovanile. Ancora a parte Boga e Toloi. Per domani, nuova seduta mattutina in programma, a porte chiuse.