L'Atalanta chiede il 3-0 a tavolino contro il Torino: il ricorso

ROMA - Anche l'Atalanta, come fatto dall'Inter per il match non giocato contro il Bologna, si rivolge al Collegio di Garanzia per chiedere il 3-0 a tavolino contro il Torino per la gara non disputata lo scorso 6 gennaio causa Covid. Il giudice sportivo di serie A aveva stabilito lo scorso 31 gennaio che il club granata, non scendendo in campo al Gewiss Stadium di Bergamo, non doveva essere sanzionato per "la mancata disputa della gara in oggetto" rimettendo alla Lega Serie A "i provvedimenti necessari relativi alla disputa della gara medesima". La Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Figc aveva confermato la decisione lo scorso 25 febbraio.