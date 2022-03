L'Atalanta pensa già al Napoli. Differenziato per Toloi e Boga

BERGAMO - L'Atalanta si è allenata in mattinata per l'ultima seduta della settimana vista la sosta per gli impegni delle nazionali. Privo dei tanti giocatori impegnati nelle rispettive selezioni, mister Gasperini ha diretto una seduta di lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia: a disposizione sono rimasti Cisse, Cittadini, Malinovskyi, Miranchuk, Palomino, Pezzella, Rossi, Sportiello e Zappacosta. Per Boga e Toloi lavoro differenziato. Ora due giorni di riposo, poi da martedì focus sul Napoli, prossimo avversario in campionato.