BERGAMO- Smaltita la sconfitta contro il Sassuolo, l'Atalanta vuole subito reagire ed è tornata al lavoro in vista della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League con il Lipsia di giovedì al Gewiss Stadium. I nerazzurri hanno lavorato separati in due gruppi in base al minutaggio nella partita di Reggio Emilia: differenziato per Toloi, Freuler e Djimsiti.