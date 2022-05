Atalanta, testa allo Spezia: a parte Pezzella, Scalvini e Toloi

BERGAMO - L'Atalanta di Gasperini, perso l'obiettivo Champions League, insegue la qualificazione in Europa League. A tre giornate dalla fine infatti, i nerazzurri sono ottavi in classifica a pari merito con la Fiorentina e a tre punti di distanza da Roma e Lazio, rispettivamente quinta e sesta. Tutto è ancora possibile e la concentrazione dei nerazzurri è rivolta al prossimo avversario: lo Spezia, al Picco (domenica ore 12.30). Nella giornata odierna, Gasperini ha potuto contare su tutti gli effettivi ad eccezione di Pezzella, Scalvini e Toloi, che hanno lavorato a parte. Non preoccupa invece Zapata, che ieri aveva effettuato un lavoro personalizzato per una noia muscolare.