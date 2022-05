Atalanta, Pessina: "La stagione non è finita come avremmo voluto"

BERGAMO - Matteo Pessina ha dedicato un lungo messaggio ai tifosi dell'Atalanta per la mancata qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione. Il centrocampista nerazzurro, dopo la sconfitta con l'Empoli all'ultima giornata, ha scritto un post su Instagram: "La stagione è finita come non avremmo voluto. L'Atalanta fuori dalle competizioni europee dopo cinque anni è diventata una cosa difficile da pensare. Questo dà la misura del grande percorso che il club ha fatto. Chi però non ha mai perso quest'anno siete voi, tifosi. Sempre accanto a noi, sempre presenti. Non ci avete fatto mancare il vostro sostegno per un istante. Avervi accanto è una cosa che ci rende orgogliosi e ci fa guardare con entusiasmo al futuro". Ha condiviso un messaggio anche il portiere Juan Musso: "I tifosi e la città di Bergamo meritano l'Europa e anche ieri l'hanno dimostrato. Dispiace moltissimo non aver raggiunto l'obiettivo ma l'anno prossimo torneremo più determinati e ambiziosi per portare l'Atalanta il più in alto possibile".