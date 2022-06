Atalanta. Camminata Nerazzurra:13mila con la maglia di Gasperini

BERGAMO - In tredicimila lungo le strade del centro e dei colli di Bergamo hanno sfilato col nome e l'autografo di Gian Piero Gasperini, grande assente causa tracheite, sulla maglia. Si è svolta dopo due anni di stop per Covid la quattordicesima edizione della Camminata Nerazzurra, marcia non competitiva a fini di solidarietà per le associazioni del territorio lungo tre percorsi di 6, 10 e 17 chilometri organizzata dal Centro di Coordinamento del Club Amici dell'Atalanta presieduto da Marino Lazzarini. Assente per impegni di lavoro la famiglia Percassi, il presidente Antonio e l'amministratore delegato Luca, anche l'allenatore ha dovuto rinunciare alla partecipazione alla tradizionale kermesse di fine stagione. In rappresentanza della società ha rivolto un saluto ai partecipanti, scaglionati liberamente alla partenza dalle 7.30 alle 9 dal Sentierone in centro città per evitare assembramenti, il direttore operativo Roberto Spagnolo.