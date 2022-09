Atalanta, Gasperini: "Cremonese? Muriel ok, dubbio Demiral"

BERGAMO - "La testa della classifica è come la maglia rosa: non sai se vincerai il Giro d'Italia, ma non è che la indossino in tanti, solo 5-6 a edizione". Alla vigilia della Cremonese, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini usa una metafora ciclistica: "Possiamo crescere dal punto di vista tecnico e tenere la maglia per qualche tappa - continua il tecnico nerazzurro -. La soddisfazione è grande come l'entusiasmo che ci circonda, ma non abbiamo segreti: il primo posto è figlio del lavoro e dei risultati anche se siamo in fase di rodaggio". Gasperini lamenta qualche acciacco: "Zapata torna dopo la sosta e Djimsiti ha sostituito la stampella col tutore, mentre Demiral ha preso una botta al ginocchio ed è in dubbio. Muriel invece è recuperato". Infine, sull'avversario di turno: "La Cremonese è coraggiosa, dinamica, organizzata e aggressiva, ma è stata penalizzata dal calendario - chiude -. A Firenze ha preso gol alla fine, a Roma ha fatto un'ottima gara come con l'Inter. Mi aspetto che ci crei difficoltà: sarà fondamentale una buona condizione per il caldo che ci sarà alle 12 e 30".