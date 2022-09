BERGAMO - Continua la preparazione dell'Atalanta in vista dell'impegno di domenica all'Olimpico contro la Roma. Ecco la nota ufficiale pubblicata sul sito del club: "Prosegue al Centro Bortolotti la marcia di avvicinamento alla gara di domenica contro la Roma allo stadio Olimpico. Mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana: Boga ha fatto parte dell’allenamento con il resto del gruppo, lavoro differenziato invece per Djimsiti e Zapata".