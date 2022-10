Atalanta, differenziato per De Roon e Zappacosta

BERGAMO - Proseguono gli allenamenti dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini in vista della prossima sfida in campionato contro l'Empoli, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Castellani. Di seguito il report dell'allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club: "Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia: lavoro differenziato per De Roon e Zappacosta. La preparazione alla partita con l’Empoli di domenica alle 12.30 allo stadio Castellani proseguirà domani, venerdì 28 ottobre, con un altro allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse".