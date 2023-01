Atalanta, forte contusione per Zapata: le condizioni

BERGAMO - Duvan Zapata si è sottoposto nella mattinata di oggi a visite specialistiche che hanno evidenziato, come riporta l'Atalanta attraverso una nota, "una forte contusione alla porzione anteriore del ginocchio sinistro. Le condizioni dell’attaccante colombiano verranno monitorate giorno per giorno". Nella giornata di oggi la squadra nerazzurra ha disputato un'amichevole con la Folgore Caratese, che milita nel campionato di Serie D. Al Centro Bortolotti di Zingonia la squadra di Gasperini ha vinto con il punteggio di 5-1: ad aprire il match l’autore del pareggio allo stadio Picco, Pasalic, con una doppietta al 14′ e al 21′. Prima dell’intervallo accorciano gli ospiti con Gualdi. Nella ripresa (durata 35′) arriva la doppietta anche di Lookman, inframezzata dalla rete di Éderson. Per domani è in programma una seduta pomeridiana a porte chiuse.