Atalanta, infortunio Zappacosta: il bollettino medico

La nota del club

Lo ha comunicato l'Atalanta all'indomani degli esami diagnostici effettuati sul giocatore. Il 30enne esterno (che aveva dovuto saltare già 13 partite non consecutive a causa di una lesione al retto femorale destro) era uscito al 13' della ripresa del match contri i campani (la debacle ha anche portato all'esonero del tecnico granata Davide Nicola). "I tempi di recupero - si legge nel bollettino medico di Zappacosta pubblicato sul sito del club nerazzurro - non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica".