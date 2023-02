Atalanta, perché a Bergamo Hojlund si legge Haaland

La pagella stilata da Daniele Rindone sul Corriere dello Sport parla da sola: "Centravanti da impatto frontale, totale, invadendo e marchiando tutto l'attacco. I cavalli che sprigiona partendo dal centrocampo e il gioco da pivot che produce fanno gridare al nuovo Haaland". Il gol segnato alla Lazio in scivolata che ha sigillato la vittoria dell'Atalanta all'Olimpico è stato il quinto, eloquente biglietto da visita presentato alla Serie A da Rasmus Hojlund, vent'anni compiuti il 4 febbraio scorso, due presenze nella Danimarca, una rete anche allo Spezia in Coppa Italia. E non è un caso se a Bergamo sempre più spesso si legga Hojlund, ma si pronunci Haaland.