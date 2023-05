Vlahovic e i cori razzisti: la reazione dell'Atalanta era sfuggita a tutti

Continua a far discutere l'episodio andato in scena negli ultimi minuti di Atalanta-Juventus . Dusan Vlahovic , già da prima del gol del definitivo 0-2, è stato infatti bersagliato da una serie di cori razzisti . Quello che era sfuggito è però la reazione dei calciatori dell'Atalanta .

Atalanta-Juve, il gesto per Vlahovic

Come si può vedere in un video circolato nelle ultime ore, i giocatori nerazzurri hanno più volte cercato di fermare gli insulti rivolti all'attaccante serbo. Il più attivo, in particolare, è stato Duvan Zapata che ha allargato le braccia e detto al pubblico di smettere di cantare. Un gesto condiviso anche da altri compagni che hanno immediamente compreso la gravità della situazione.