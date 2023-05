Candreva stende l'Atalanta al 93': la Salernitana blinda la salvezza

SALERNO - Candreva entra all'80' e in 13' blinda la salvezza della Salernitana, facendo crollare probabilmente i sogni Champions dell'Atalanta. All'Arechi, dopo un equilibrio totale durato fino al recupero, il destro al volo dell'ex Lazio e Inter regala a Paulo Sousa l'1-0 al 93' che vale tantissimo e potrebbe sancire la salvezza aritmetica, se lo Spezia non batte il Milan. Un successo prezioso, arrivato sotto al diluvio e sul gong grazie ad una super giocata di Candreva. Per la Dea è un ko che fa male e che rallenta fortemente la rincorsa per un posto in Champions League.