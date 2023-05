Gli arbitri della 36ª: Napoli-Inter affidata a Marinelli

MILANO - La Lega Serie A ha reso note e designazioni per la trentaseiesima giornata di campionato. Il match clou è in programma al Maradona: la sfida tra Napoli e Inter verrà arbitrata da Marinelli di Ostia. La sfida salvezza tra Lecce e Spezia verrà diretta da Mariani. A Bergamo c'è Sozza per Atalanta-Hellas Verona.