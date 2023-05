Formazioni Inter-Atalanta, chi gioca e le scelte di Inzaghi e Gasperini: diretta

MILANO - Lukaku sì, Correa no. A quasi due mesi di distanza da quando era cominciata, ovvero dal match con la Fiorentina dello scorso 1° aprile, salta la rigorosa rotazione in attacco, quella sorta di “gioco delle coppie” divenuto un marchio di fabbrica dell'ultima Inter. Questa sera contro l’Atalanta, Big Rom sarà regolarmente al suo posto. Niente da fare, invece, per il “Tucu”, che, mercoledì sera, calciando il pallone al fischio finale di Irrati, ha rimediato una "distrazione muscolare al soleo della gamba destra". Significa che starà fuori anche all’ultima giornata contro il Torino ed è tutto da verificare se tornerà a disposizione per la finale di Champions. Già, ma allora chi verrà “precettato” per giocare con Lukaku? La logica, considerando l’intesa di lungo corso, farebbe dire Lautaro più di Dzeko. Tanto più che, insieme dall’inizio, Big Rom e il bosniaco hanno giocato solo con il Napoli. È andata bene in quel frangente e contro l’Atalanta, di solito, la fisicità è utile. Senza contare che il Toro, probabilmente, ha maggior bisogno di riposare rispetto a Dzeko. Insomma, giochi aperti, con decisione da prendere soltanto oggi ma comunque il Toro è favorito.