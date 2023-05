Atalanta, Gasperini: la frase sul futuro che fa tremare i tifosi

MILANO - "Mi aspettavo un' Inter carica, sono partiti fortissimo. Superato il brutto impatto abbiamo trovato le misure giuste, soprattutto sugli attaccanti dell'Inter e abbiamo costruito una buona partita. Lukaku ? Un grande giocatore: ma inizialmente noi lo abbiamo marcato male". Parole di Gian Piero Gasperini , allenatore dell'Atalanta. ai microfoni di Sky dopo la gara con l'Inter: il ko ha sancito l'impossibilità per gli orobici di centrare la Champions , ma "abbiamo nelle mani la possibilità di centrare l' Europa League - sottolinea Gasperini - che sarebbe un gran traguardo, così come già lo è essere su latitudini internazionali per la sesta volta in sette anni. Tutti traguardi che voglio condividere coi giocatori".

La frase che fa tremare i tifosi: cosa ha detto Gasperini?

Non si sbilancia invece Gasperini sul futuro: "Domenica è il futuro. Per noi, senza usare termini impropri, sarebbe molto importante centrare l'Europa League, sarebbe un traguardo molto bello per un gruippo che è stato competitivo. Abbiamo viaggiato a braccetto con le big distanziando chi stava dietro. Nemmeno io avrei pensato che riuscissimo a raggiungere questa continuità di prestazioni. C'è stata disparitià di giudizi, i giocatori hanno dato tutto ma non eravamo da Champions. Per il resto vedremo. Se la situazione è quella di un'Atalanta che obbligatoriamente deve lottare per la Champions, diventa difficile per un allenatore...". E Gasperini poi rincara la dose, ventilando l'ipotesi che un accordo futuro potrebbe non essere raggiunto: "Tra me e la società il rapporto è splendido. C'è massimo rispetto, conoscono le mie perplessità, il rapporto è di fiducia e riconoscenza. Ma poi c'è il calcio. Le opinioni possono essere diverse e non so se troveremo un punto d'accordo. Essere qui è un merito, spesso invece non è stato valorizzato il merito di questi ragazzi", ha concluso Gasperini.