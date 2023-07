Atalanta, Gasperini sul futuro di Hojlund e Scalvini: "Ci ho parlato…"

Gasperini fa catenaccio, e cerca di difendere in ogni modo il proprio organico. Le voci di mercato coinvolgono diversi giocatori dell’Atalanta, ma il tecnico orobico prova ad allontanare ogni indiscrezione. “Hojlund o Scalvini? Preferirei non perdere nessuno dei due - afferma Gian Piero Gasperini - l’Atalanta difficilmente può rinunciare a certe offerte, ed è questa la grande differenza con le big”.

Atalanta, la realtà dei fatti

“A me è sempre dispiaciuto quando un nostro giocatore forte se ne va - continua il tecnico - ma serve vendere per reinvestire e magari diventare ancora più forti. Con Hojlund non ho parlato di mercato, si sta allenando bene, è un ragazzo di valore e credo stia molto bene qua. A volte è questione di scelte di vita, poi ci sono anche i procuratori. Non mi priverei facilmente di Muriel e Zapata, ci sono stati tempi in cui segnavano più di 40 gol in coppia. Carnesecchi o Musso? Meritano entrambi di giocare”.