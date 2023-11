Gasperini si commuove per Ilicic: svelato il motivo in diretta

“Una settimana prima della trasferta a Lisbona, per giocare contro il Psg, sono andato a trovare Ilicic in una clinica: aveva perso dieci chili. Quando lo trovai sembrava un manichino”. In una lunga intervista a Radio Serie A, Gian Piero Gasperini tecnico dell'Atalanta, non ha trattenuto l'emozione nel parlare del talento sloveno, segno di quanta stima e affetto provi e ha provato nei confronti dell'ex nerazzurro.