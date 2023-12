Poker Atalanta con doppietta di Muriel: Gasperini chiude in bellezza

POLONIA - Con già la qualificazione da prima del suo girone in tasca l'Atalanta si conferma e vince anche nell'ultima giornata di Europa League, battendo 4-0 in trasferta il Rakow e chiudendo così il gruppo D a 14 punti, davanti allo Sporting a 11. La doppietta di Muriel, che per poco non replica la meraviglia di tacco vista contro il Milan, e i gol di Bonfanti e De Ketelaere permettono ai nerazzurri di superare la squadra polacca, che resta ultima dietro allo Sturm. La Dea adesso attenderà di conoscere la prossima avversaria da sfidare negli ottavi.