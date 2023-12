"Atalanta, il Real Madrid ha messo gli occhi su Scalvini"

C'è anche Giorgio Scalvini nella lista dei desideri del Real Madrid, pronto a tornare sul mercato già a gennaio in virtù degli infortuni di Militao e David Alaba che hanno decimato il reparto arretrato. Come riporta 'As' il difensore dell'Atalanta è nel mirino dei blancos al pari di Gonçalo Inacio, rivelazione dello Sporting Lisbona e nazionale portoghese, e del connazionale Antonio Silva, nuovo gioiello 20enne del Benfica. L'identikit del giocatore che stanno cercando al Santiago Bernabeu è chiaro: forte, giovane e a un prezzo ancora accessibile. Per Scalvini il quotidiano spagnolo ipotizza una spesa "non superiore ai 50 milioni di euro".