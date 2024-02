Atalanta, Gasperini: "Scudetto? Noi vendiamo i pezzi migliori, gli altri si rinforzano"

L'Atalanta è attesa da 7 partite in 22 giorni, ma Gasperini non fa drammi: "È già successo anche negli altri anni, con queste partite che si concentrano in un unico periodo. Avremmo fatto a meno in questo momento del recupero con l'Inter, subito dopo il Milan, senza dimenticare che avremo il Napoli alla ripresa dopo la sosta. Aspettiamo l'avversario in Europa, ma in generale abbiamo la rosa al completo e siamo pronti ad affrontare questo ciclo di gare".

Gasperini sulle parole di Pioli

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha inserito l'Atalanta di Gasperini tra le squadre più attrezzate per vincere l'Europa League: "Lo ringrazio. C'è sicuramente il Milan, poi ci sono altre squadre, come Liverpool e Bayer Leverkusen. Quando arrivi ai quarti di finale, l'Europa League somiglia molto alla Champions. Noi non possiamo fare delle scelte al momento. Non possiamo pensare a cosa è meglio e a come arrivare in Champions, se attraverso il campionato o tramite la vittoria dell'Europa League. Speriamo di non farci male insomma...".