Sporting Lisbona-Atalanta in Europa League: data, orario andata e ritorno e dove vederla in tv

Sporting Lisbona-Atalanta, quando si gioca

La sfida comincerà il prossimo 5 marzo allo stadio José Alvalade alle ore 18.45. Il ritorno, invece, è fissato una settimana dopo, il 14 marzo, al Gewiss Stadium di Bergamo. È stata abolita la cosiddetta regola dei gol in trasferta: in caso di parità dopo 180 minuti si andrà ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati in casa e in trasferta da ciascuna squadra; se dopo i successivi 30 minuti le squadre sono ancora in parità, si andrà ai calci di rigore.

Sporting Lisbona-Atalanta, come vederla in tv o in streaming

Sarà possibile seguire le due sfide tra Sporting Lisbona e Atalanta in diretta tv su Sky. Le due partite saranno inoltre trasmesse in diretta streaming su Sky Go, Now e Dazn. La vincente approderà ai quarti di finale di Europa League.