Atalanta furiosa, Percassi attacca: "Rigore scandaloso"

Atalanta, Gasperini: "Partita degenerata"

L'ad ha continuato: "Poi anche il rigore convalidato per l'Inter. Nessuno allo stadio ha capito cosa stesse succedendo, nessuno l'aveva visto e il guardalinee aveva alzato la bandierina. Siamo dispiaciuti perchè sarebbe stata una partita bellissima condizionata dagli episodi arbitrali che hanno portato tutto in favore dell'Inter". In conferenza stampa Gasperini ha rincarato la dose: "Partita degenerata dagli episodi arbitrali, è diventata un allenamento e non una partita di Serie A. Io avevo la sensazione che stessimo facendo bene. Nella prima parte abbiamo fatto bene contro un'Inter molto forte, il risultato sicuramente lascerà perplesso chi non ha visto la partita".