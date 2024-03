Toloi, ladri svaligiano casa durante Atalanta-Bologna. Non è il primo caso

Disavventura per Rafael Toloi . La casa del capitano dell' Atalanta è stata svaligiata domenica pomeriggio mentre il difensore era impegnato nella persa 2-1 dalla squadra di Gasperini contro il Bologna di Thiago Motta. Un episodio che si ripete per i calciatori dell'Atalanta.

Atalanta, episodio simile ai precedenti

Come ricorda L'Eco di Bergamo, infatti, non è il primo caso, già in passato i ladri hanno approfittato delle partite e dunque dell'assenza dei calciatori e delle proprie famiglie per agire indisturbati. Era già successo negli anni scorsi con Muriel, Boga, Demiral e Scamacca. Nel caso della casa di Toloi il bottino è stato ingente, sono stati portati via gioielli e orologi di valore. Toloi appena ha scoperto il furto ha subito avvertito la polizia con la Scientifica per i rilievi del caso.