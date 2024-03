Atalanta, ottimismo per Koopmeiners in vista del Napoli: le sue condizioni

Dopo l'infortunio al polpaccio sinistro accusato in ritiro con la nazionale olandese, Teun Koopmeiners sta lavorando per tornare a completa disposizione di Gian Piero Gasperini in vista di Napoli, gara valida per la trentesima giornata di Serie A che si giocherà sabato 30 marzo alle 12:30.