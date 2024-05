Atalanta in finale di Europa League, Sofia Goggia esulta sui social: le sue frasi sono virali

Grande entusiasmo a Bergamo per la vittoria dell'Atalanta contro il Marsiglia e per la seconda finale conquistata dopo quella di Coppa Italia. Sui social ha festeggiato anche Sofia Goggia , campionessa italiana di sci, bergamasca doc, grande tifosa della squadra di Gasperini.

I post di Sofia Goggia sui social

Diversi i social ironici utilizzati per la vittoria contro i francesi del Marsiglia in Europa League: "Ol salàm l’è mèi de la baguette", ovvero "Il salame è meglio della baguette", ma anche una maglietta con sfondo nerazzurro con la scritta: "You’ll never eat polenta alone”. Foto e post che sono diventati subito virali tra i tifosi dell'Atalanta.