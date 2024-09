Zaniolo, buone notizie: disponibile per Atalanta-Fiorentina

Nicolò Zaniolo ci sarà. Il fantasista dell'Atalanta ha smaltito i problemi fisici che lo hanno tenuto ai box nelle ultime settimane ed è pronto per essere convocato in occasione della gara casalinga con la Fiorentina, in programma domenica alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo. Buone notizie per Gasperini.